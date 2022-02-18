Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае

Украинская теннисистка пробилась в решающий матч парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко пробились в финал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв Луция Градецка/Сания Мирза (Чехия/Индия, WC) – 2:6, 6:2, 10:7.

Матч продлился 1 час и 12 минут. За это время Киченок и Остапенко выполнили 1 подачу навылет, допустили 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-поинта. Их соперницы сделали 7 эйсов, 5 раз ошиблись при вводе мяча в игру и выиграли 2 гейма на приеме.

в финале Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Напомним, в финале одиночного разряда сыграют Остапенко и Кудерментова.