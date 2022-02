Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае

Фото: WTA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко пробилась в финал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв бывшую первую ракетку мира Симону Халеп – 2:6, 7:6(0), 6:0.

Матч продолжался 1 час и 37 минут. За это время Остапенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

Another Ostapenko turnaround



@JelenaOstapenk8 comes from a set down for the third Dubai match in a row to reach the #DDFTennis final! pic.twitter.com/jfTccBbmX3