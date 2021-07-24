Марченко проиграл теннисисту из четвертой сотни в квалификации турнира в Атланте

Украинец уступил в первом раунде, а поэтому не попадет в основу даже как «лаки-лузер»

Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко проиграл представителю Великобритании Джеймсу Уорду (АТР 353) в первом круге квалификации турнира АТР-250 в Атланте – 3:6, 6:7(1).

Теннисисты провели на корте 1 час и 19 минут. За это время Марченко выполнил 5 подач навылет, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме. Его соперник сделал 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Счет в личных встречах 2:1 в пользу украинца.

Из-за поражения в первом круге квалификации Марченко не сможет претендовать на попадание в основную сетку турнира как «лаки-лузер».

Украинский теннисист Алексей Крутых проиграл парный финал ATP Challenger Tour в Нур-Султане.

