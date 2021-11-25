Марченко: «Сборная Украины мечтает завоевать путевку в финальную часть Кубка Дэвиса»

Илья Марченко / Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал ФТУ о целях сборной на Кубке Дэвиса:



Я старался собраться с силами, тренироваться, чтобы сыграть этот матч Кубка Дэвиса, так как эта встреча очень важна для нас. Мы мечтаем завоевать путевку в финальную часть. Поэтому я пытался найти резервы и подготовиться к этому матчу.