Капитан сборной Украины: «Все ребята понимают, что мы играем за всю страну»
Марченко: «Сборная Украины мечтает завоевать путевку в финальную часть Кубка Дэвиса»
Первая ракетка Украины признался, что его очень беспокоят травмы
25 ноября 19:57
Илья Марченко / Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал ФТУ о целях сборной на Кубке Дэвиса:
Да, я бы закончил сезон несколько недель назад если бы не матчи Кубка Дэвиса. Травмы – меня беспокоит колено. Это сезон выдался для меня очень тяжелым. В первую очередь потому, что врач мне сказал, что, возможно, не так долго мне осталось играть из-за моих повреждений. Поэтому психологически тоже тяжелая ситуация.
Я старался собраться с силами, тренироваться, чтобы сыграть этот матч Кубка Дэвиса, так как эта встреча очень важна для нас. Мы мечтаем завоевать путевку в финальную часть. Поэтому я пытался найти резервы и подготовиться к этому матчу.
Результат жеребьевки матчей со сборной Норвегии.
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