Марченко сыграет против бывшего игрока топ-20 в первом круге турнира в Софии

Сейчас Андреас Сеппи занимает 95-е место в рейтинге АТР

Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 151) впервые с начала августа сыграет в основной сетке турнира АТР.

Украинец через квалификацию пробился на соревнования категории АТР 250 в Софии. Соперником 34-летнего теннисиста по стартовому матчу стал итальянец Андреас Сеппи (АТР 95).

На своем пике Сеппи занимал 18-е место в одиночном рейтинге АТР.

В этом году Сеппи обыграл Марченко на «челленджере» в Биелле, прервав тогда семиматчевую победную серию украинца. Всего же счет в личных встречах теннисистов 2:2.

Напомним, в предыдущий раз в основе турнира АТР Марченко играл в Вашингтоне. Тогда в первом круге украинец в трех партиях проиграл Маркусу Хирону.