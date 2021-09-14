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Марченко уверенно выиграл на старте челленджера в Стамбуле
Первая ракетка Украины огорчил итальянца Фаббиано
Илья Марченко / Фото - btu.org.uaЛучший теннисист Украины Илья Марченко (№155 ATP) без проблем переиграл итальянца Томаса Фаббиано (№227 ATP) в матче первого раунда челленджера ATP в Стамбуле (Турция) со счетом 7:5, 6:2.
Матч длился 1 час 49 минут. Украинец выполнил 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7/11 брейк-поинтов.
Во втором раунде Марченко встретится с французом Кантеном Алисом (№171).
Ранее Марченко во втором раунде квалификации US Open проиграл Иржи Легечке.
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