Марченко и Стаховский стартуют в квалификации Wimbledon
Марченко уверенно выиграл стартовый матч в квалификации Wimbledon
Украинец продолжит борьбу за выход в основу травяного мэйджора
16:35
Илья Марченко / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Илья Марченко одолел Лоренцо Джустино из Италии в первом круге квалификации Wimbledon со счетом 7:5, 7:6(2).
Во втором круге квалификации Илья Марченко сыграет с победителем встречи Маккензи Макдональд (США) – Киммер Коппеянс (Бельгия).
В обновленном рейтинге ATP Илья Марченко поднялся на 153-е место.
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