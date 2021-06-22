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Марченко уверенно выиграл стартовый матч в квалификации Wimbledon

Украинец продолжит борьбу за выход в основу травяного мэйджора
Теннис Grand Slam
16:35
Марченко уверенно выиграл стартовый матч в квалификации Wimbledon
Илья Марченко / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченко одолел Лоренцо Джустино из Италии в первом круге квалификации Wimbledon со счетом 7:5, 7:6(2).

Во втором круге квалификации Илья Марченко сыграет с победителем встречи Маккензи Макдональд (США) – Киммер Коппеянс (Бельгия).

В обновленном рейтинге ATP Илья Марченко поднялся на 153-е место.

Рене Тер Велде
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Илья Марченко Wimbledon

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