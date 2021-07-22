Марченко за час вышел во второй круг турнира в Мексике
Марченко в 3-часовом поединке уступил третьему сеянному турнира в Мексике
Первая ракетка Украины сумел навязать борьбу Фритцу
Илья Марченко / Фото: twitter.com/abiertoloscabos
Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 161) уступил во втором круге третьему сеянному турнира серии ATP250 в Мексике Тэйлору Фритцу (ATP, 37) 1:6, 7:6 (9), 5:7.
За почти три часа на корте украинец выполнил 6 эйсов, реализовал 2 брейк-поинта из 5-и при 9-и ошибках на подаче. Американец ответил 15-ю эйсами и 5 брейками, допустив 5 «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Илья еще не побеждал Тэйлора.
В четвертьфинале турнира Фритц встретится с соотечественником Стивом Джонсоном.
Напомним, что стали известны первые соперницы украинок на Олимпиаде-2020.
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