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Марченко в 3-часовом поединке уступил третьему сеянному турнира в Мексике

Первая ракетка Украины сумел навязать борьбу Фритцу
Теннис ATP
22 июля 11:23
Марченко в 3-часовом поединке уступил третьему сеянному турнира в Мексике
Илья Марченко / Фото: twitter.com/abiertoloscabos

Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 161) уступил во втором круге третьему сеянному турнира серии ATP250 в Мексике Тэйлору Фритцу (ATP, 37) 1:6, 7:6 (9), 5:7.

За почти три часа на корте украинец выполнил 6 эйсов, реализовал 2 брейк-поинта из 5-и при 9-и ошибках на подаче. Американец ответил 15-ю эйсами и 5 брейками, допустив 5 «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Илья еще не побеждал Тэйлора.

В четвертьфинале турнира Фритц встретится с соотечественником Стивом Джонсоном.

Напомним, что стали известны первые соперницы украинок на Олимпиаде-2020.

Олег Шумейко-младший
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Илья Марченко

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