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Марченко выиграл первый сет, но затем разгромно проиграл матч

Украинский теннисист завершил выступление на турнире в Стамбуле
Теннис ATP
13:39
Марченко выиграл первый сет, но затем разгромно проиграл матч
Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 155) проиграл французу Кентену Али (АТР 171) во втором круге турнира серии АТР Challenger Tour в Стамбуле – 6:3, 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 58 минут. За это время Марченко выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 9 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

На этой недели не проходят турнир серии АТР, а поэтому многие видные игроки отправились на различные «челленджеры». Самый звездные соревнования этой категории проходят во французском Ренне, где накануне неожиданно проиграл бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей.

Сергей Остапенко
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Илья Марченко

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