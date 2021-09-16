Маррей проиграл 158-й ракетке мира из России

Британец завершил выступление на «челленджере» в Ренне

Фото: Tennis TourTalk

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (АТР 116) 158-му номеру мирового рейтинга россиянину Роману Сафиуллину во втором круге турнира серии АТР Challenger Tour в Ренне – 2:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час и 52 минуты. За это время Маррей выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 14 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Помимо британца, в Ренне сыграли: Ришар Гаске, Жиль Симон и Люка Пуиль. Все они – бывшие игроки топ-10 рейтинга АТР. Гаске и Пуиль уже вышли в четвертьфинал, а вот Симон проиграл еще в первом раунде.

Напомним, в первом круге US Open Маррей проиграл Стефаносу Циципасу, а после игры заявил, что потерял уважение к греку.