Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор
Маррей: «Басилашвили бьет сильнее всех в туре»
Британец более чем за три часа обыграла грузинского теннисиста
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал победу над грузином Николозом Басилашвили во втором круге турнира серии ATP 250 в Сиднее:
«Да, но было бы лучше, если бы я чуть упрощал себе жизнь. Конечно, невероятный матч. Он бьет, наверное, сильнее всех в туре, так что мне пришлось много обороняться, много бегать. Но в конце ноги все равно были в порядке, в третьем сете я хорошо подавал.
Но да, лучше было бы выиграть первый сет – у меня было много шансов.
Подача мне очень помогла в третьем сете. Розыгрыши в основном проходили под его контролем, так что я старался подавать помощнее – к счастью, получалось попадать. А на его подаче я тоже старался агрессивнее играть на втором мяче».
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