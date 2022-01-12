Маррей: «Басилашвили бьет сильнее всех в туре»

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал победу над грузином Николозом Басилашвили во втором круге турнира серии ATP 250 в Сиднее:

Но да, лучше было бы выиграть первый сет – у меня было много шансов.

Подача мне очень помогла в третьем сете. Розыгрыши в основном проходили под его контролем, так что я старался подавать помощнее – к счастью, получалось попадать. А на его подаче я тоже старался агрессивнее играть на втором мяче».