Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»

Британец прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем

Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем. В этом году серб Новак Джокович был в одной победе от того, чтобы стать вторым профессионалом в истории мужского тенниса, собравшим все Турниры Большого шлема за сезон.

«Это абсолютно реально, Ноле был всего в одном матче от календарного Большого шлема. Скорее всего, Серена чувствовала то же самое, когда проиграла в полуфинале US Open-2015. В любом случае, Новак уже выигрывал четыре шлема подряд, просто не в один год».

#Murray about #Djokovic missing Grand Slam.



"Making it is possible, Nole was only one match away from doing it. Serena probably felt same of Djokovic when she lost the semifinal in 2015. Anyway he already won 4 slams in a row, not in the same year but he did it". pic.twitter.com/XRbJJkRVc7 — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) September 20, 2021

Легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем.