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Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»

Британец прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем
Теннис ATP
21:35
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем. В этом году серб Новак Джокович был в одной победе от того, чтобы стать вторым профессионалом в истории мужского тенниса, собравшим все Турниры Большого шлема за сезон.

«Это абсолютно реально, Ноле был всего в одном матче от календарного Большого шлема. Скорее всего, Серена чувствовала то же самое, когда проиграла в полуфинале US Open-2015. В любом случае, Новак уже выигрывал четыре шлема подряд, просто не в один год».

Легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем.

Рене Тер Велде
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Энди Маррей Новак Джокович

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