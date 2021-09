Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»

Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем. В этом году серб Новак Джокович был в одной победе от того, чтобы стать вторым профессионалом в истории мужского тенниса, собравшим все Турниры Большого шлема за сезон.

#Murray about #Djokovic missing Grand Slam.



"Making it is possible, Nole was only one match away from doing it. Serena probably felt same of Djokovic when she lost the semifinal in 2015. Anyway he already won 4 slams in a row, not in the same year but he did it". pic.twitter.com/XRbJJkRVc7