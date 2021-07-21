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Маррей и Уильямс не попали в основную сетку US Open

Но если кто-то из основной сетки не выступит на турнире, то британец займет его место

Теннис Grand Slam
21 июля 19:55
Маррей и Уильямс не попали в основную сетку US Open
Энди Маррей / Фото: vbetnews.com

Бывшая первая ракетка ATP Энди Маррей (ATP 104) из-за рейтинга не попал в основную сетку US Open.

При этом, если кто-то снимется с турнира, то Маррей первый в очереди.

Также у женщин в основную сетку US Open не попала двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс (WTA 108).

Напомним, ранее Новак Джокович заявил, что хочет победить на следующем US Open.

Карен Агабекян
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Теги

Энди Маррей US Open Винус Уильямс

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