Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Маррей и Уильямс не попали в основную сетку US Open
Но если кто-то из основной сетки не выступит на турнире, то британец займет его место
21 июля 19:55
Энди Маррей / Фото: vbetnews.com
Бывшая первая ракетка ATP Энди Маррей (ATP 104) из-за рейтинга не попал в основную сетку US Open.
При этом, если кто-то снимется с турнира, то Маррей первый в очереди.
Также у женщин в основную сетку US Open не попала двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс (WTA 108).
Напомним, ранее Новак Джокович заявил, что хочет победить на следующем US Open.
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