Маррей – о вакцинации от COVID-19: «Игрокам надо привиться ради общего блага»

Энди Маррей / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что ATP не требует от игроков обязательной вакцинации от коронавируса – из-за чего в туре смешиваются привитые и непривитые игроки. Маррея спросили, устойчивая ли это ситуация.

Andy Murray on players being slow to vaccinate. #USOpen pic.twitter.com/n1seWMDSjl