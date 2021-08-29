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Маррей – о вакцинации от COVID-19: «Игрокам надо привиться ради общего блага»

Британец прокомментировал то, что ATP не обязует игроков прививаться от коронавируса
Теннис ATP
12:20
Маррей – о вакцинации от COVID-19: «Игрокам надо привиться ради общего блага»
Энди Маррей / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что ATP не требует от игроков обязательной вакцинации от коронавируса – из-за чего в туре смешиваются привитые и непривитые игроки. Маррея спросили, устойчивая ли это ситуация.

«В ближайшие месяцы ситуация, наверное, изменится. Я разговаривал на эту тему в контексте Australian Open, и движение уже идет. У игроков, которые вакцинированы, условия будут отличаться от непривитых.

В ближайшие месяцы это может стать проблемой. Australian Open, например, планирует дать привитым возможность свободно тренироваться и перемещаться – возможно, не проходить карантин. И в ближайшее время будут переговоры между туром и игроками, чтобы найти решение.

Даже в Нью-Йорке в тренажерные залы, рестораны и так далее можно ходить только привитым. Так что я наслаждаюсь обычной жизнью, а вот для непривитых ситуация немного другая. Уверен, им это не нравится.

Но я думаю, что в конечном счете всем надо привиться ради общего блага. Мы ездим по всему миру, и на нас лежит ответственность, мы должны заботиться о других.

Я рад, что я привит. Надеюсь, многие игроки в ближайшее время тоже решат это сделать».

Энди Маррей и Новак Джокович провели совместную тренировку на US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Энди Маррей коронавирус

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