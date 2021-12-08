Маррей впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте

С его помощью британец хочет лучше подготовиться к Wimbledon

Фото: tennisnet.com

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей впервые в карьере выступит на травяном турнире серии АТР 250 в Штутгарте. Об этом теннисист сообщил в Twitter:

«Я всегда с нетерпением жду травяной части сезона. В следующем году немного изменю подготовку: начну играть раньше и выступлю в Штутгарте в мае».

Напомним, текущий сезон Маррей завершил сезон за пределами топ-100 рейтинга, однако организаторы большинства турниров предоставляют британцу wild-card, благодаря чему он может выступать в основе Больших шлемов, не проходя квалификацию.

Тем не менее, из-за низкого места в рейтинге, Маррею часто попадаются топовые соперники уже в первых кругах различных турниров.