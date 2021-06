Матч Козловой против Азаренко перенесен

Катерина Козлова / фото - Eurosport

157-й номер рейтинга WTA Катерина Козлова сыграет свой первый матч на Wimbledon 30 июня.

Встреча с Викторией Азаренко должна была состояться 29-го числа, но из-за дождей в Лондоне была перенесена на другой день. Время старта изменилось у ряда встреч.

Day 2 matches cancelled for weather:



Cornet vs. Andreescu

Azarenka vs. Kozlova

Fernandez vs. Ostapenko

Minnen vs. Tomljanovic

Kasatkina vs. Tig

Vondrousova vs. Kontaveit

Cirstea vs. Murray Sharan

Raducanu vs. Diatchenko#Wimbledon