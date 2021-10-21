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Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»

Чемпион US Open потерял шансы стать первой ракеткой мира в этом сезоне
Теннис ATP
15:15
Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»
Фото: Getty Images

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что в этом сезоне он практически потерял реальные шансы стать первой ракеткой мира:

«Не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира. Но это всегда остается целью. Надеюсь, это получится. Понятно, что Новак что-то пропустил, но он выиграл три Больших шлема. Честно, если он останется первым. Логично, что он набрал больше всех очков. Если каким-то образом получится стать первым в этом году, буду рад. Но Новак заслужил быть первым.

Моя главная цель – работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее других, – Большие шлемы. Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выигрывать каждый турнир. Это невозможно. Главная цель – выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться».


Напомним, шансы возглавить мировой рейтинг Медведев потерял после неожиданного поражения Григору Димитрову.

Сергей Остапенко
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Даниил Медведев Новак Джокович

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