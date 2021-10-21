Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»

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Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что в этом сезоне он практически потерял реальные шансы стать первой ракеткой мира:

Моя главная цель – работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее других, – Большие шлемы. Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выигрывать каждый турнир. Это невозможно. Главная цель – выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться».