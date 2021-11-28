Медведев: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»

Андрей Медведев / фото - ФТУ

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал поражение в матчевой встрече Кубка Дэвиса против команды Норвегии (1:3):

До начала этого матча мы были не так далеко. С трудом, но мы шли постепенно вперед, были полны надежд, что нам удастся пройти Норвегию. Несмотря на фантастический второй день по уровню игры и по накалу борьбы, можно сказать очень много про наш теннис и про нашу команду. Результат остается на табло, этот осадок останется.

Мы не достигли поставленной цели, но понимаем, что это спорт, могло пойти в обе стороны. Мы были близки как никогда, как часто бывает в теннисе. Разница буквально в один-два мяча, которые мы сыграли хорошо. Но не сложилось в нашу пользу, соперник сыграть чуть-чуть удачливее и лучше нас. Но часть нашей работы – пережить это поражение и двигаться дальше.

Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей Стаховский не покидал сборную. С его опытом, с его классом, с его уровнем игры нам по силам, может быть, в следующем году, приблизиться к нашей заветной цели. Дайте нам пару дней, мы отойдем от этих матчей и сможем выстроить план на следующий год».