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Медведев: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»

Капитан сборной Украины объяснил поражение в матче Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
10:30
Медведев: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»
Андрей Медведев / фото - ФТУ

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал поражение в матчевой встрече Кубка Дэвиса против команды Норвегии (1:3):

«Мы понимали, что не совсем фавориты в этом матче. Но мы спортсмены с большим опытом, и вы сами видели, что у нас была реальная возможность взять три очка здесь. Грустно и обидно. Пока что даже не знаем, какие наши дальнейшие действия в Кубке Дэвиса. Будем смотреть жеребьевку, какие будут расклады. Цель остается самая высокая – выйти в плей-офф Мировой группы и в один из дней подержать салатную тарелку в руках.

 До начала этого матча мы были не так далеко. С трудом, но мы шли постепенно вперед, были полны надежд, что нам удастся пройти Норвегию. Несмотря на фантастический второй день по уровню игры и по накалу борьбы, можно сказать очень много про наш теннис и про нашу команду. Результат остается на табло, этот осадок останется.

Мы не достигли поставленной цели, но понимаем, что это спорт, могло пойти в обе стороны. Мы были близки как никогда, как часто бывает в теннисе. Разница буквально в один-два мяча, которые мы сыграли хорошо. Но не сложилось в нашу пользу, соперник сыграть чуть-чуть удачливее и лучше нас. Но часть нашей работы – пережить это поражение и двигаться дальше.

Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей Стаховский не покидал сборную. С его опытом, с его классом, с его уровнем игры нам по силам, может быть, в следующем году, приблизиться к нашей заветной цели. Дайте нам пару дней, мы отойдем от этих матчей и сможем выстроить план на следующий год».

Когда узнали о решении Сергея Стаховского?

«Как и все, из вчерашнего поста в соцсетях. После матча я сказал, что очень горжусь его игрой, его историей в Кубке Дэвиса. Считаю, что Сергей может поставить более красивую точку в Кубке Дэвиса. Мы понимаем, что без Сергея наша команда сильно потеряет в опыте, в мастерстве. В тех мелочах и деталях, которые очень важны в Кубке Дэвиса.

Сезон ATP длинный, множество турниров, не все проводятся на высоком уровне. Я прекрасно понимаю состояние ребят, которые не хотят ехать по этим соревнованиям. Но Кубок Дэвиса – особенное место, при такой эмоциональной поддержке трибун, считаю, что с Сергеем в команде нам по силам добиться нашей цели».

Вы сделали замену перед четвертым матчем. Это было тактическое решение? 

«Больше – техническое. Мы почувствовали, что у Сергея будет больше шансов на победу над Каспером. Илья вчера немного травмировался, он не был в лучшей форме. После того, как мы проиграли первый день на ноль, это был наш план для того, чтобы сохранять интригу в матче. Как вы видите, это был правильный выбор. Пару очков решили исход не в нашу пользу. Все наши решения были сделаны для того, чтобы добыть общую победу».

Сергей Стаховский прокомментировал проигранный матч Кубка Дэвиса против восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда.

Источник: sport.ua Рене Тер Велде
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