Медведев: «Отлично чувствую себя перед второй неделей US Open – в плане игры, психологии, физики»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Дэном Эвансом в четвертом круге US Open.

Россиянина цитирует usopen.org:

Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счетом победил сложного соперника, что у меня осталось много сил.

Отлично чувствую себя перед второй неделей – в плане игры, психологии, физики. С нетерпением жду новых матчей».