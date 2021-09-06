Медведев в третий раз кряду вышел в четвертьфинал US Open
Медведев: «Отлично чувствую себя перед второй неделей US Open – в плане игры, психологии, физики»
Российский теннисист прокомментировал победу в четвертом круге Открытого чемпионата США
08:15
Даниил Медведев / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Дэном Эвансом в четвертом круге US Open.
Россиянина цитирует usopen.org:
«Отличный матч. Впервые играл против Эванса – непростого соперника. Например, у него был матч-пойнт против Вавринки, когда Стэн выиграл здесь титул. Это что-то значит.
Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счетом победил сложного соперника, что у меня осталось много сил.
Отлично чувствую себя перед второй неделей – в плане игры, психологии, физики. С нетерпением жду новых матчей».
В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.
Комментарии 0