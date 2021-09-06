Медведев сыграет в четвертьфинале US Open с обидчиком Шварцмана
Медведев в третий раз кряду вышел в четвертьфинал US Open
Вторая ракетка мира не оставил шансов британцу Эвансу
07:17
Даниил Медведев / Фото - TwitterВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев без особого труда переиграл британца Даниэля Эванса в четвертом раунде US Open.
Этот четвертьфинал станет для Медведева третьим подряд на американском мэйджоре, и пятым шлемовым в карьере титулованного россиянина.
В следующем матче Медведев встретится с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом, который в третий раз за карьеру выиграл больше одного матча на «Шлеме». В Нью-Йорке россиянин провел на корте 7 часов 24 минуты, а голландец – 19 часов 37 минут.
Напомним, украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США во второй раз в карьере.
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