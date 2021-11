Медведев разобрался со Зверевым. В Париже нас ждет повторение финала US Open

Фото: АТР

Вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно обыграл четвертого номера мирового рейтинга Александра Зверева в полуфинале турнира серии АТР 1000 в Париже – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Медведев выполнил 4 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из 3 возможных.

Four. Games. Lost.



Defending champ @DaniilMedwed eases past Zverev 6-2 6-2 to set up a US Open final rematch with Djokovic!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u5oQxVeo0t