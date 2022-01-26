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Медведев совершил лучший камбэк в карьере и вышел в полуфинал Australian Open

Там его ожидает «заклятый друг» Стефанос Циципас
Теннис Grand Slam
15:40
Медведев совершил лучший камбэк в карьере и вышел в полуфинал Australian Open
Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал последним полуфиналистом Australian Open-2022. Российский теннисист в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Алльясима – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4.

Матч продолжался 4 часа и 38 минут. За это время Медведев выполнил 15 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 18 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Медведев стал первым теннисистом на нынешнем Открытом чемпионате Австралии, которому удалось «уйти» с 0:2 по сетам. Более того, в четвертой партии россиянин отыграл матч-бол.

В полуфинале Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса. В прошлом году они встречались на этой же стадии и тогда победу одержал второй номер мирового рейтинга.

В другом полуфинале встретятся Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.

Сергей Остапенко
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Даниил Медведев Феликс Оже-Альяссим

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