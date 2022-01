Медведев совершил лучший камбэк в карьере и вышел в полуфинал Australian Open

Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал последним полуфиналистом Australian Open-2022. Российский теннисист в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Алльясима – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4.

Матч продолжался 4 часа и 38 минут. За это время Медведев выполнил 15 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 18 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Медведев стал первым теннисистом на нынешнем Открытом чемпионате Австралии, которому удалось «уйти» с 0:2 по сетам. Более того, в четвертой партии россиянин отыграл матч-бол.

Never count @DaniilMedwed out



From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM