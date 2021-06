Медведев – Циципас – новая классика тенниса. Это противостояние еще жарче, чем дуэль Рафы и Роджера

Даниил Медведев и Стефанос Циципас / Фото - Tennis365

Как бы не было тяжело осознавать, но эра противостояния Рафаэля Надаля и Роджера Федерера подходит к своему завершению. Хотя, если быть до конца справедливыми, она уже закончилась.

Тем не менее, оглядываясь на эти почти два десятилетия ярчайших дуэлей, трудно поспорить с тем, что противостояние Надаля и Федерера ограничивалось исключительно кортом – вне его выдающиеся теннисисты постоянно демонстрировали огромнейшее уважение друг к другу. Их вражда никогда не выходила за пределы игровой площадки.

Однако новая классика мирового тенниса совсем другая. Нет, на корте это все выглядит тоже потрясающе, но за его пределами страсти полыхают гораздо сильнее.

Речь идет о противостоянии второй ракетки мира Даниила Медведева и пятого номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса, которые вечером 8 июня сыграют между собой в четвертьфинале Roland Garros.

На данный момент счет личных встреч между теннисистами – 6:1 в пользу Медведева, однако каждое противостояние между теннисистами сопровождается захватывающей борьбой и вулканом эмоций.

Фаворитом матча, несмотря на неутешительную статистику очных противостояний является Циципас. Греческий теннисист в этом году показывает космический теннис на грунте, а для россиянина медленное покрытие как раз является самым нелюбимым, но на Roland Garros он существенно прибавил, уже обыграв несколько серьезных противников во главе с грунтовым специалистом из Чили Кристианом Гарином, которому он несколько недель назад проиграл в Мадриде.

Перед матчем соперники уважительно высказались друг о друге:

Медведев упомянул в очередной раз, что уважает Циципаса как теннисиста, но недолюбливает в личном плане.

Вот на этом хотелось бы остановиться поподробнее и вспомнить, с какого момента и что именно пошло не так во взаимоотношениях двух выдающихся теннисистов молодого поколения.

Первая встреча игроков состоялась в марте 2018-го года на Masters в Майами. Тогда Медведев победил в трех партиях (2:6, 6:4, 6:2), но после матча он был очень раздражен, несмотря на удачный результат.

Сначала грек что-то сказал россиянину во время рукопожатия, после чего тот выдал в его адрес гневную тираду на английском языке (хотя оба владеют русским).

Если бы не судья на вышке, Медведев бы точно набросился на грека – он уже намеревался подойти к его скамейке.

Во время спора Медведева с судьей Циципас спешно покинул корт, и после этого никогда не рассказывал, что же действительно тогда произошло во время рукопожатия. Медведев же неоднократно говорил, что тогда грек оскорбил всех россиян.

