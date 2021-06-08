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Медведев – Циципас – новая классика тенниса. Это противостояние еще жарче, чем дуэль Рафы и Роджера

Непримиримые соперники сойдутся в четвертьфинале Roland Garros
Теннис Grand Slam
13:43
Медведев – Циципас – новая классика тенниса. Это противостояние еще жарче, чем дуэль Рафы и Роджера История
Даниил Медведев и Стефанос Циципас / Фото - Tennis365

Как бы не было тяжело осознавать, но эра противостояния Рафаэля Надаля и Роджера Федерера подходит к своему завершению. Хотя, если быть до конца справедливыми, она уже закончилась.

Тем не менее, оглядываясь на эти почти два десятилетия ярчайших дуэлей, трудно поспорить с тем, что противостояние Надаля и Федерера ограничивалось исключительно кортом – вне его выдающиеся теннисисты постоянно демонстрировали огромнейшее уважение друг к другу. Их вражда никогда не выходила за пределы игровой площадки.

Однако новая классика мирового тенниса совсем другая. Нет, на корте это все выглядит тоже потрясающе, но за его пределами страсти полыхают гораздо сильнее.

Речь идет о противостоянии второй ракетки мира Даниила Медведева и пятого номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса, которые вечером 8 июня сыграют между собой в четвертьфинале Roland Garros.

На данный момент счет личных встреч между теннисистами – 6:1 в пользу Медведева, однако каждое противостояние между теннисистами сопровождается захватывающей борьбой и вулканом эмоций.

Фаворитом матча, несмотря на неутешительную статистику очных противостояний является Циципас. Греческий теннисист в этом году показывает космический теннис на грунте, а для россиянина медленное покрытие как раз является самым нелюбимым, но на Roland Garros он существенно прибавил, уже обыграв несколько серьезных противников во главе с грунтовым специалистом из Чили Кристианом Гарином, которому он несколько недель назад проиграл в Мадриде.

Перед матчем соперники уважительно высказались друг о друге:

«Он невероятно хорошо подает. За последние годы здорово прибавил на подаче. Мне придется с этим как-то бороться, – сказал Циципас. – Но мне кажется, что когда я сам играю хорошо, могу не думать о сопернике. Мне просто нужно показывать свой теннис, а там уже все сложится так, как сложится».

Медведев упомянул в очередной раз, что уважает Циципаса как теннисиста, но недолюбливает в личном плане.

«В этом году вторая встреча, – сказал Медведев в интервью Eurosport. – Первая была в полуфинале Австралии, эта – в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это крутые матчи, я считаю, что мы оба показываем хороший теннис. Мне кажется, мы уважаем друг друга как теннисисты, но не слишком – в личном плане, поэтому отношений как таковых у нас нет с ним вообще».

Фото - ATP

Вот на этом хотелось бы остановиться поподробнее и вспомнить, с какого момента и что именно пошло не так во взаимоотношениях двух выдающихся теннисистов молодого поколения.

Первая встреча игроков состоялась в марте 2018-го года на Masters в Майами. Тогда Медведев победил в трех партиях (2:6, 6:4, 6:2), но после матча он был очень раздражен, несмотря на удачный результат.

Сначала грек что-то сказал россиянину во время рукопожатия, после чего тот выдал в его адрес гневную тираду на английском языке (хотя оба владеют русским).

«Тебе лучше заткнуться... Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала убегаешь в туалет, потом бьешь в трос и не извиняешься... Посмотри на меня! Посмотри на меня!» – сказал Медведев уже сидевшему на скамейке Циципасу.

Если бы не судья на вышке, Медведев бы точно набросился на грека – он уже намеревался подойти к его скамейке.

«Он начал. Он сказал «сраный русский» (bullshit Russian) – это нормально, по-вашему?» – объяснял свое поведение арбитру Даниил.

Во время спора Медведева с судьей Циципас спешно покинул корт, и после этого никогда не рассказывал, что же действительно тогда произошло во время рукопожатия. Медведев же неоднократно говорил, что тогда грек оскорбил всех россиян.

Отметим, что сам Циципас – сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Отсюда и его неплохое владение русским языком.

Уже спустя полтора года грек говорил, что так и не понял, что тогда так разозлило Медведева.

«Я бы очень хотел поговорить о том, что произошло в Майами. Я играл свой матч. Думаю, счет в третьем сете был 3:2 или 4:2, и я попал в трос во время розыгрыша. После того, как я попал в сетку, прошло больше трех ударов.

Я обвел его, когда он вышел к сетке, и по какой-то причине он попросил у меня извинений, а я напрочь забыл, что во время розыгрыша попал в трос, потому что был невероятно сконцентрирован на игре, на том, чтобы справиться с этим розыгрышем, выиграть очко».

В том же интервью Стефанос признался, что у него нет неприязни по отношению к Даниилу, хотя и не стал отрицать, что их отношения далеко не идеальные.

«Я совершенно забыл о прошлом. Отношения между нами определенно не лучшие в туре. Так случается с людьми, тебе просто не могут нравиться все.

Это не значит, что я его ненавижу. Да, как он и сказал, мы бы не пошли вместе на ужин, так что...»

Кстати, эта фраза про ужин со стороны Медведева в свое время также была сильно растиражирована в СМИ. Россиянин ее произнес после того, как теннисисты летели в одном бизнес-джете и сделали совместное фото в Instagram – тогда казалось, что конфликт уже исчерпан, но нет.

Вскоре после интервью Циципаса – поздней осенью 2019-го года – между теннисистами произошел очередной виток вражды. Медведев победил Стефаноса на Masters в Шанхае, и та победа стала для него уже пятой подряд над греком – и тот не сдержался:

«Я не хочу показаться грубым, но игра Медведева – это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю».

Учитывая темперамент Даниила, он не только не смог промолчать, но и высказался в ответ практически сразу:

«Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу, что мне в нем... Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет треш-ток, то это будет треш-ток.

Считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмем того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил — крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос — видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее».

В том же 2019-м году на Итоговом турнире в Лондоне Циципас одержал первую в карьере победу над Медведевым и не пустил россиянина в полуфинал. Как ни странно, тогда в их взаимоотношениях наступило относительное потепление, и больших скандалов больше не наблюдалось, несмотря на учиненный россиянином разгром греку уже в 2021-м на Australian Open.

Тогда в Мельбурне россиянин дошел до финала, где проиграл Новаку Джоковичу. В Париже такой сценарий опять может повториться, но на этот раз выиграть россиянину у грека на ненавистном грунте будет гораздо тяжелее.

В любом случае, противостояние Медведева и Циципаса уже стало новой классикой мирового тенниса с двумя сюжетными линиями, в развитии которых еще не наступила развязка. И каждый новый матч – это шанс получить интереснейшую главу этой эпопеи.

Александр Черненко
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Даниил Медведев Стефанос Циципас Roland Garros

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