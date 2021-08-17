Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
Вторая ракетка мира – о досрочном завершении сезона швейцарцем
Фото: Tennis World USA
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал решение Роджера Федерера закончить сезон досрочно. Слова россиянина приводит ASAP Sports:
«Всем очень жаль. Мы любим смотреть за его игрой. Я не знаю, какие у него проблемы с коленом. Я не врач. Возраст берет свое. Надеюсь, он еще вернется в тур. Он сам этого хочет. Этого хотят все.
Конечно, как только он вернется, мы постараемся каждый раз обыгрывать его. Да, это Роджер, но мы будем сражаться. Я желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Хочется вновь увидеть его в туре, но никогда не знаешь, что случится в будущем».
Напомним, Энди Маррей считает, что Медведев станет следующей первой ракеткой мира.
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