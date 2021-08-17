Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал решение Роджера Федерера закончить сезон досрочно. Слова россиянина приводит ASAP Sports:

Конечно, как только он вернется, мы постараемся каждый раз обыгрывать его. Да, это Роджер, но мы будем сражаться. Я желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Хочется вновь увидеть его в туре, но никогда не знаешь, что случится в будущем».