Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»

Вторая ракетка мира – о досрочном завершении сезона швейцарцем
Теннис ATP
13:45
Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
Фото: Tennis World USA

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал решение Роджера Федерера закончить сезон досрочно. Слова россиянина приводит ASAP Sports:

«Всем очень жаль. Мы любим смотреть за его игрой. Я не знаю, какие у него проблемы с коленом. Я не врач. Возраст берет свое. Надеюсь, он еще вернется в тур. Он сам этого хочет. Этого хотят все.

Конечно, как только он вернется, мы постараемся каждый раз обыгрывать его. Да, это Роджер, но мы будем сражаться. Я желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Хочется вновь увидеть его в туре, но никогда не знаешь, что случится в будущем».


Напомним, Энди Маррей считает, что Медведев станет следующей первой ракеткой мира.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роджер Федерер Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Теннис ATP
11:12
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Теннис ATP
16 августа 18:56
Медведев выиграл Masters в Канаде
Медведев выиграл Masters в Канаде
Теннис ATP
16 августа 16:22
Федерер не вернется на корт в текущем сезоне
Федерер не вернется на корт в текущем сезоне
Теннис ATP
15 августа 22:02
Сенсационная победа Опелки над Циципасом – в видеообзоре игрового дня на турнире в Торонто
Сенсационная победа Опелки над Циципасом – в видеообзоре игрового дня на турнире в Торонто
Теннис ATP
15 августа 16:26
1
Медведев: «Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры»
Медведев: «Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры»
Теннис ATP
15 августа 13:35
1

Новости: Теннис

Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
ATP
13:45
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
ATP
11:12
Ястремская сыграет против 19-летней американки на старте турнира в Цинциннати
Ястремская сыграет против 19-летней американки на старте турнира в Цинциннати
WTA
10:20
Победы Маррея и Синнера – в видеообзоре игрового дня на турнире в Цинциннати
Победы Маррея и Синнера – в видеообзоре игрового дня на турнире в Цинциннати
ATP
09:35
Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати станет титулованная экс-первая ракетка мира
Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати станет титулованная экс-первая ракетка мира
WTA
07:50
Маррей впервые сыграл после Wimbledon, обыграв Гаске
Маррей впервые сыграл после Wimbledon, обыграв Гаске
ATP
07:31
Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
WTA
16 августа 23:01
Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США
Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США
WTA
16 августа 22:39
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
ATP
16 августа 18:56
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости