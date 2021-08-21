Медведев: «Я могу дойти до финала и выиграть US Open»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от US Open. Слова россиянина приводит Tennis World USA:

Он должен будет чувствовать давление в Нью-Йорке, но я думаю, ему это нравится, потому что он психологически не ломается, как другие. Если я встречусь с Новаком в Нью-Йорке, будет здорово, потому что это точно будет в финале. Я буду стараться изо всех сил. Если мне удастся сохранить тот уровень, на котором я играю сейчас, у меня есть хорошие шансы пройти далеко.

Однажды вы можете чувствовать себя не так хорошо, как обычно. Вы получите соперника, который сыграет лучший матч в своей жизни, и все пойдет совершенно не по вашему сценарию.

Тем не менее, в сетке можно попасть на хорошего соперника, с которым, например, вам нравится играть. Все дело в мелких деталях. Я просто хочу прекрасно играть. Если в Нью-Йорке все будет хорошо, я смогу дойти до финала и выиграть титул. Впрочем, как это бывает и на любом другом турнире».