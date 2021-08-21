Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Медведев: «Я могу дойти до финала и выиграть US Open»

Но все же главным фаворитом Открытого чемпионата США россиянин считает Джоковича
Теннис Grand Slam
15:25
Медведев: «Я могу дойти до финала и выиграть US Open»
Фото: The New York Times

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от US Open. Слова россиянина приводит Tennis World USA:

«Несомненно, Новак будет фаворитом на US Open. Сейчас он выигрывает почти все крупные турниры, зарабатывая очки, набирая опыт и форму. Он делает это в самый подходящий момент.

Он должен будет чувствовать давление в Нью-Йорке, но я думаю, ему это нравится, потому что он психологически не ломается, как другие. Если я встречусь с Новаком в Нью-Йорке, будет здорово, потому что это точно будет в финале. Я буду стараться изо всех сил. Если мне удастся сохранить тот уровень, на котором я играю сейчас, у меня есть хорошие шансы пройти далеко.

Однажды вы можете чувствовать себя не так хорошо, как обычно. Вы получите соперника, который сыграет лучший матч в своей жизни, и все пойдет совершенно не по вашему сценарию.

Тем не менее, в сетке можно попасть на хорошего соперника, с которым, например, вам нравится играть. Все дело в мелких деталях. Я просто хочу прекрасно играть. Если в Нью-Йорке все будет хорошо, я смогу дойти до финала и выиграть титул. Впрочем, как это бывает и на любом другом турнире».


Напомним, Отрытый чемпионат США пропустят Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а Новак Джокович на американском мэйджоре может завоевать календарный Большой шлем.

В двух предыдущих розыгрышах US Open Медведев доходил до финала и полуфинала.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Теннис ATP
07:17
Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
Теннис ATP
18 августа 18:55
Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
Медведев: «Все хотят, чтобы Федерер вернулся в Тур»
Теннис ATP
17 августа 13:45
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Теннис ATP
17 августа 11:12
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Теннис ATP
16 августа 18:56
Медведев выиграл Masters в Канаде
Медведев выиграл Masters в Канаде
Теннис ATP
16 августа 16:22

Новости: Теннис

Медведев: «Я могу дойти до финала и выиграть US Open»
Медведев: «Я могу дойти до финала и выиграть US Open»
Grand Slam
15:25
Пэр: «Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Федерер, Надаль, Джокович, Маррей»
Пэр: «Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Федерер, Надаль, Джокович, Маррей»
ATP
14:35
Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
WTA
11:55
Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
WTA
11:30
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
WTA
10:18
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
ATP
09:36
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
WTA
07:38
Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
ATP
07:17
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
ATP
20 августа 22:20
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости