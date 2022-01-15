Многострадальный Коккинакис выиграл первый титул в карьере

Очень эмоциональный момент для австралийского теннисиста

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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис выиграл первый трофей на уровне ATP. В финале турнира категории 250 в Аделаиде 25-летний игрок обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха – 6:7(6), 7:6(5), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 40 минут. За это время Коккинакис выполнил 18 подач навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не выиграл ни одного гейма на приеме.

There's no place like home



The unforgettable moment @TKokkinakis won his first ATP title at #AdelaideTennis! pic.twitter.com/b3z3MnCt9o — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2022

145-я ракетка мира Коккинакис завоевал первый титул в карьере на уровне ATP. В середине 10-х годов он считался одним из самых перспективных теннисистов в Туре, однако постоянные травы не позволили ему реализоваться. По крайне мере пока. С новой недели австралиец займет 103 место в рейтинге.

Что касается Риндеркнеха, то он полноценно на уровне ATP заиграл в прошлом сезоне. Финал в Аделаиде позволит ему обновить личный рекорд, став 48 ракеткой мира.

Напомним, на параллельно проходящем турнире в Сиднее Энди Маррей в финале уступил Аслану Каратцеву.