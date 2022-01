Многострадальный Коккинакис выиграл первый титул в карьере

Фото: Getty Images

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис выиграл первый трофей на уровне ATP. В финале турнира категории 250 в Аделаиде 25-летний игрок обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха – 6:7(6), 7:6(5), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 40 минут. За это время Коккинакис выполнил 18 подач навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не выиграл ни одного гейма на приеме.

There's no place like home



The unforgettable moment @TKokkinakis won his first ATP title at #AdelaideTennis! pic.twitter.com/b3z3MnCt9o