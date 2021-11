Монфис без борьбы пропустил Джоковича в четвертьфинал Masters в Париже

Фото: Sports Illustrated

22-я ракетка мира Гаэль Монфис снялся с турнира серии АТР 1000 в Париже.

В 1/8-й финала француз должен был сыграть против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Таким образом, серб без борьбы вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) – Тейлор Фритц (США).

