Джокович: «Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики»
Монфис без борьбы пропустил Джоковича в четвертьфинал Masters в Париже
Французский теннисист снялся с турнира накануне матча
Фото: Sports Illustrated
22-я ракетка мира Гаэль Монфис снялся с турнира серии АТР 1000 в Париже.
В 1/8-й финала француз должен был сыграть против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
Таким образом, серб без борьбы вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) – Тейлор Фритц (США).
Gael Monfils has withdrawn from his R3 match with Novak Djokovic.— ATP Tour (@atptour) November 4, 2021
Wishing you all the best in your recovery, Gael #RolexParisMasters pic.twitter.com/b6hXmiGZR5
Монфис 17 раз играл против Джоковича и проиграл все матчи. В последней очной встрече француз не реализовал три матчбола.
Ранее из-за травмы с Masters в Париже снялся Стефанос Циципас.
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