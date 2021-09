Монфис едва не сотворил чудо-камбэк против Синнера на US Open

Фото: Getty Images

20-я ракетка мира Гаэль Монфис проиграл 16-му номеру мирового рейтинга Яннику Синнеру в третьем круге Открытого чемпионата США – 6:7(1), 2:6, 6:4, 6:4, 4:6.

Невероятный матч выдали теннисисты. Синнер не позволил Монфису подать на сет при счете 6:5, а затем дожал француза на тай-брейке. Во второй партии снова был сильнее молодой итальянец. В третьем сете Синнер вел 4:3 с брейком, но уступил три гейма подряд и позволил Монфису сократит отставание в матче.

В четвертой партии Янник сделал сразу два брейка, повел 4:0 и, казалось, без проблем доведет дело до итоговой победы. Но нет. Монфис невообразимым образом вернулся в игру, взяв шесть геймов кряду и сравняв счет!

К чести молодого Синнера, он не сломался и на решающую партию вышел бороться. Что и показал уже в первом гейме, сделав ранний брейк, который и предопределил победителя матча. В этот раз Монфис не сумел отыграться и отправился домой, ну или болеть за Элину Свитолину. Синнер же впервые в карьере сыграет в четвертом круге US Open.

