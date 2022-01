Монфис под присмотром Свитолиной вышел в финал турнира в Аделаиде

Фото: Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира серии ATP 250 в Аделаиде, обыграв в двух партиях Танаси Коккинакиса – 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту. За это время Монфис выполнил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех возможных.

Соперником Монфиса по финалу станет россиянин Карен Хачанов.

Отметим, что во время полуфинала с Коккинакисом Монфиса активно поддерживал жена, украинская теннисистка Элина Свитолина.

Elina in the house @ElinaSvitolina courtside to watch Monfils in Adelaide pic.twitter.com/E3t0I5DDdq