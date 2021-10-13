Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Монфис уверенно вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Француз продолжает свой путь к титулу Masters
Гаэль Монфис / фото - Getty Images
18-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис вышел в 4-й круг турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В матче 1/16-й финала он обыграл 67-ю ракетку мира Кевина Андерсона. Дуэль завершилась со счетом 7:5, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Монфис успел сделать девять эйсов, реализовать четыре брейкпоинта из восьми и выиграть четыре гейма кряду, допустив целых одиннадцать двойных ошибок. Его соперник сумел всего раз подать навылет, реализовать один брейкпоинт и выиграть один гейм на приеме, совершив три «двойных».
В следующем туре Монфис сыграет против Александра Зверева, который в своем матче обыграл Энди Маррея.
Напомним, возлюбленная Монфиса Элина Свитолина покинула этот турнир на стадии1/8-й.
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