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Монфис уверенно вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Француз продолжает свой путь к титулу Masters
Теннис ATP
09:39
Монфис уверенно вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Гаэль Монфис / фото - Getty Images

18-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис вышел в 4-й круг турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В матче 1/16-й финала он обыграл 67-ю ракетку мира Кевина Андерсона. Дуэль завершилась со счетом 7:5, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Монфис успел сделать девять эйсов, реализовать четыре брейкпоинта из восьми и выиграть четыре гейма кряду, допустив целых одиннадцать двойных ошибок. Его соперник сумел всего раз подать навылет, реализовать один брейкпоинт и выиграть один гейм на приеме, совершив три «двойных».

В следующем туре Монфис сыграет против Александра Зверева, который в своем матче обыграл Энди Маррея.

Напомним, возлюбленная Монфиса Элина Свитолина покинула этот турнир на стадии1/8-й.

 

Михаил Рыбак
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Гаэль Монфис Индиан-Уэллс (ATP)

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