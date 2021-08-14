Монфис выдал лучший турнир сезона, женившись на Свитолиной, но в последнем матче устроил скандал

В игре против Джона Изнера в француза вселился Ежи Дудек

Тема дня

Монфис очень много чудил в матче против Изнера / Фото - twitter.com/atptour

22-я ракетка мира Гаэль Монфис проваливает сезон-2021. До турнира в Торонто 34-летний француз выиграл только три матча за весь год при 14-ти поражениях, не выигрывая дважды подряд на одном турнире с февраля 2020-го года.

Но главное событие для Гаэля произошло за пределами корта. Около месяца назад он женился на Элине Свитолиной, после чего поехал на Олимпиаду и быстро там проиграл белорусу Илье Ивашке.

На Masters в Торонто Монфис был посеян под 11-м номером и стартовал сразу со второго круга, одержав тяжелую победу над австралийцем Джоном Миллманом. Она стала для француза первой после свадьбы, что он не забыл отметить после игры в Twitter.

«Это невероятное чувство – выиграть первый матч в статусе женатого мужчины».

That’s the feeling you get when you win your first match as a married man. pic.twitter.com/WFaH779lCL — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 12, 2021

Затем был обыгран еще и Фрэнсис Тиафо, что позволило Монфису впервые в сезоне добраться до четвертьфинала, где его ждал американец Джон Изнер. До этого теннисисты встречались 12 раз, и француз одержал семь побед – против традиционно неудобного Изнера еще более нестандартный Монфис всегда играть умел.

На старте 13-го очного матча Монфису пришлось отыгрывать четыре брейк-поинта, с чем он благополучно справился, а в одном из розыгрышей выполнил, наверное, самый эффектный удар всего турнира – публика была в восторге от твинера навылет. А под конец сета француз окончательно вкатился в игру и имел равные шансы на тай-брейке.

Однако как раз 13-й гейм и надломил француза. Уступая 1:5, Монфис отыграл два мини-брейка, но затем двойной ошибкой снова подарил Изнеру преимущество и проиграл сет.

А в начале второй партии вернулся привычный Монфис – слишком перебарщивающий со своим шоу. При счете 2:1 в свою пользу и 40:30 на подаче Изнера Монфис вдруг начал жаловаться своей ложе, что уже устал думать, какую позицию нужно занимать, готовясь к приему пушечной подачи американца, поэтому решил применить тактику вратаря «Ливерпуля» Ежи Дудека образца финала Лиги чемпионов-2005, раскачиваясь из стороны в сторону.

When facing one of the best serves of all time, you gotta be prepared to try something different @Gael_Monfils #NBO21 pic.twitter.com/XYeArHLXDU — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2021

Судье на вышке Мохамеду Лайани это не понравилось, и он попросил Монфиса так не делать. Француз ответил, что Джошуа это не мешает – он всегда так готовился к подаче в матчах против него.

В итоге, следующее очко все же осталось за Монфисом – немного сбитый с толку происходящим Изнер допустил грубую ошибку у сетки, – но гейм все же остался за американцем.

Монфиса не на шутку взбесило то, что Лайани начал указывать ему, что делать, и ввязался в спор и потребовал вызвать супервайзера.

«Это уже слишком, Гаэль. Это уже слишком. У нас профессиональный матч», – сказал Лайани.

Монфис ответил, что просто пытается сделать что-то новое.

«Нет, ты начал нормально, а потом стал танцевать – это уже слишком», – продолжал настаивать на своем Лайани.

«Это не танцы. Нет-нет-нет, это не танцы», – парировал Монфис.

При счете 3:2 на корте появился супервайзер Седрик Мурье, но и его не удалось переубедить Монфису.

В итоге, захлебнувшись в своих эмоциях и еще и усугубив травму стопы под конец матча, Монфис при счете 4:4 проиграл гейм на своей подаче, а следом за ним и матч. Игра вызвала противоречивые чувства не только у болельщиков, но и у самого Монфиса – во многом он проиграл ее сам себе, не выдержав напора спокойствия Изнера.

Окончательно повзрослеть уже женатому Монфису пока не удалось, но прогресс на турнире в Торонто вселяет на то, что спасти этот провальный сезон ему все же удастся.