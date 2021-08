Монфис выдал лучший турнир сезона, женившись на Свитолиной, но в последнем матче устроил скандал

Монфис очень много чудил в матче против Изнера / Фото - twitter.com/atptour

22-я ракетка мира Гаэль Монфис проваливает сезон-2021. До турнира в Торонто 34-летний француз выиграл только три матча за весь год при 14-ти поражениях, не выигрывая дважды подряд на одном турнире с февраля 2020-го года.

Но главное событие для Гаэля произошло за пределами корта. Около месяца назад он женился на Элине Свитолиной, после чего поехал на Олимпиаду и быстро там проиграл белорусу Илье Ивашке.

На Masters в Торонто Монфис был посеян под 11-м номером и стартовал сразу со второго круга, одержав тяжелую победу над австралийцем Джоном Миллманом. Она стала для француза первой после свадьбы, что он не забыл отметить после игры в Twitter.

That’s the feeling you get when you win your first match as a married man. pic.twitter.com/WFaH779lCL

Затем был обыгран еще и Фрэнсис Тиафо, что позволило Монфису впервые в сезоне добраться до четвертьфинала, где его ждал американец Джон Изнер. До этого теннисисты встречались 12 раз, и француз одержал семь побед – против традиционно неудобного Изнера еще более нестандартный Монфис всегда играть умел.

На старте 13-го очного матча Монфису пришлось отыгрывать четыре брейк-поинта, с чем он благополучно справился, а в одном из розыгрышей выполнил, наверное, самый эффектный удар всего турнира – публика была в восторге от твинера навылет. А под конец сета француз окончательно вкатился в игру и имел равные шансы на тай-брейке.

Однако как раз 13-й гейм и надломил француза. Уступая 1:5, Монфис отыграл два мини-брейка, но затем двойной ошибкой снова подарил Изнеру преимущество и проиграл сет.

А в начале второй партии вернулся привычный Монфис – слишком перебарщивающий со своим шоу. При счете 2:1 в свою пользу и 40:30 на подаче Изнера Монфис вдруг начал жаловаться своей ложе, что уже устал думать, какую позицию нужно занимать, готовясь к приему пушечной подачи американца, поэтому решил применить тактику вратаря «Ливерпуля» Ежи Дудека образца финала Лиги чемпионов-2005, раскачиваясь из стороны в сторону.

When facing one of the best serves of all time, you gotta be prepared to try something different @Gael_Monfils #NBO21 pic.twitter.com/XYeArHLXDU