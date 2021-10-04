Мугуруса пробилась в третий круг US Open
Мугуруса – чемпионка турнира в Чикаго
Опытная испанка в финале соревнований огорчила Жабер
Гарбинье Мугуруса / Фото - WTAДевятая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала триумфатором турнира в Чикаго, переиграв в финале туниску Онс Жабер со счетом 3:6, 6:3, 6:0.
Маьчк продлился 1 час 44 минуты. За это время Мугуруса оформила шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 16-йномер рейтинга WTA Жабер три раза брала подачу оппонентки, совершила три эйса и столько же двойных ошибок.
После этой победы Мугурусы счет в личных встречах теннисисток стал – 2:1 в пользу испанки.
Титул, завоеванный на турнире Chicago Fall Tennis Classic, стал для Мугурусы девятым в карьере, принеся $68,570 призовых и 470 рейтинговых очков.
А тем временем итальянец Янник Синнер защитил титул турнира в Софии (Болгария).
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