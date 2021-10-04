Мугуруса – чемпионка турнира в Чикаго

Опытная испанка в финале соревнований огорчила Жабер



Гарбинье Мугуруса / Фото - WTA

Девятая ракетка мира, испанская теннисисткастала триумфатором турнира в Чикаго, переиграв в финале тунискусо счетом 3:6, 6:3, 6:0.Маьчк продлился 1 час 44 минуты. За это время Мугуруса оформила шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 16-йномер рейтинга WTA Жабер три раза брала подачу оппонентки, совершила три эйса и столько же двойных ошибок.После этой победы Мугурусы счет в личных встречах теннисисток стал – 2:1 в пользу испанки.Титул, завоеванный на турнире Chicago Fall Tennis Classic, стал для Мугурусы девятым в карьере, принеся $68,570 призовых и 470 рейтинговых очков.А тем временем итальянец