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Мугуруса: «Кто-то скажет, что турнир в Чикаго был не очень крупным, но считается все – каждая победа»

27-летняя испанка – о своем триумфе на американских кортах
Теннис WTA
10:39
Мугуруса: «Кто-то скажет, что турнир в Чикаго был не очень крупным, но считается все – каждая победа»
Гарбинье Мугуруса / Фото - essentiallysports
Девятая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась эмоциями после победы на турнире в Чикаго (США).

Цитирует испанку пресс-служба WTA.

«Пока что я очень довольна. Конечно, хотелось быть лучше выступить на «Больших шлемах», но вообще мне кажется, что я хорошо играла на всех отрезках сезона. Выходить в финалы очень сложно. Я уже довольно давно играю и знаю, насколько трудно брать титулы. У меня было четыре шанса, и я выиграла два – это уже отлично. Это доказательство того, что мы хорошо работаем. Есть физический трофей. Кто-то скажет, что турнир в Чикаго был не очень крупным, но считается все – каждая победа. Люди не видят многого, что происходит за кулисами – те объемы работы, которые требуются, чтобы взять трофей. Любой трофей. Конечно, чем крупнее титул, тем лучше. Но на этой неделе многие девочки боролись за кубок, и очень приятно ощущать, что я стала лучшей. Не имеет значения, что это за турнир. Я просто очень довольна этой наградой».


Напомним, титул, завоеванный на турнире Chicago Fall Tennis Classic, стал для Мугурусы девятым в карьере, принеся $68,570 призовых и 470 рейтинговых очков.

В финале испанка разобралась с Онс Жабер (3:6, 6:3, 6:0).
Владимир Кириченко
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Теги

Гарбинье Мугуруса Чикаго (WTA)

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