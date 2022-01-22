На Australian Open выступление продолжают четыре представительницы Украины

Марта Костюк и Даяна Ястремская попытаются повторить достижение сестер Бондаренко

Завершился шестой игровой день первого турнира серии Большого шлема в сезоне – Australian Open. По его итогам выступление в Мельбурне продолжат четыре представительницы Украины.

В женском парном разряде Марта Костюк и Даяна Ястремская пробились в третий круг, обыграв Жасмин Паолини/Хизер Уотсон (Италия/Великобритания) со счетом 6:4, 6:3. Кто знает, может им удастся повторить достижение сестер Бондаренко, которые в 2008 году стали чемпионками Открытого чемпионата Австралии.

Следующими соперницами Костюк и Ястремской станут девятые сеянные Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (CША/Австралия).

Еще одна представительница Украины Людмила Киченок выступает в миксте вместе с Андреем Голубевым. 22 января украинка и представитель Казахстана оформили выход во второй раунд турнира, а ранее это сделала и Надежда Киченок, напарником которой является мексиканец Сантьяго Гонсалес.