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На дебютную победу на Wimbledon Свитолину вдохновила сборная Украины

Теннисистка черпает настрой у подопечных Андрея Шевченко
Теннис Grand Slam
20:20
На дебютную победу на Wimbledon Свитолину вдохновила сборная Украины
Элина Свитолина / фото - Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала первую победу на Wimbledon. В своем Instagram теннисистка призналась, что на викторию ее вдохновила борьба сборной Украины по футболу в матче чемпионата Европы против Швеции.

 

«Черпаю вдохновение в потрясающем поединке, проведенном вчера украинской командой»  

Накануне игры Свитолина поддержала «сине-желтых» в футболке с 3-м номером.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина

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