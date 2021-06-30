Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
На дебютную победу на Wimbledon Свитолину вдохновила сборная Украины
Теннисистка черпает настрой у подопечных Андрея Шевченко
20:20
Элина Свитолина / фото - Instagram
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала первую победу на Wimbledon. В своем Instagram теннисистка призналась, что на викторию ее вдохновила борьба сборной Украины по футболу в матче чемпионата Европы против Швеции.
«Черпаю вдохновение в потрясающем поединке, проведенном вчера украинской командой»
Накануне игры Свитолина поддержала «сине-желтых» в футболке с 3-м номером.
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