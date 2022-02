На турнире в Акапулько состоялся самый поздний матч в истории тенниса

Фото: ATP

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира серии ATP 500 в Акапулько, Мексика – 3:6, 7:6(10), 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 22 минуты. За это время Зверев выполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Матч Зверев – Бруксби стал самым поздним в истории тенниса. Игроки бились до 04:55 утра по местному времени. Предыдущий рекорд был установлен на Australian Open-2008, когда Маркос Багдатис выиграл поединок у Ллейтона Хьюитта в 04:33 утра.

