Надаль вернулся к тренировкам на корте

«Король грунта» не выступал после турнира в Вашингтоне

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам на корте.

«Король грунта» не выступал после турнира в Вашингтоне – ему пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы стопы. В начале сентября Надаль прошел в Барселоне курс лечения.

Несмотря на то, что испанец не выходил на корт, он продолжал заниматься физподготовкой в зале.

Рафаэль Надаль установил новый уникальный рекорд ATP.