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Надаль вернулся к тренировкам на корте
«Король грунта» не выступал после турнира в Вашингтоне
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам на корте.
«Король грунта» не выступал после турнира в Вашингтоне – ему пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы стопы. В начале сентября Надаль прошел в Барселоне курс лечения.
Несмотря на то, что испанец не выходил на корт, он продолжал заниматься физподготовкой в зале.
Рафаэль Надаль установил новый уникальный рекорд ATP.
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