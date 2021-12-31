Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
«Не говорите никому». Надаль уже в Мельбурне готовится к Australian Open
А Джокович выйдет?
13:06
Фото: Twitter Рафаэля Надаля
20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль уже прибыл в Мельбурн, Австралия, и даже провел тренировку на корте. Об этом испанский теннисист сообщил в Instagram.
«Никому не говорите. Вот он, я».
Don’t tell anyone…— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021
… here I am pic.twitter.com/x1F2BJnH3y
В Мельбурне Надаль примет участие в турнире серии ATP-250, а затем выступит на первом мэйджоре сезона – Australian Open.
Тем временем Новак Джокович все еще не сообщил, сыграет ли на Открытом чемпионате Австралии.
Напомним, в Австралии Надаль и Джокович имеют возможность установить новый рекорд по количеству побед на турнирах серии Большого шлема у мужчин. Сейчас у обоих таких по 20-ть.
Комментарии 0