Невероятный Синнер сравнял счет в матче Италия – Хорватия

20-летний теннисист обыграл Марина Чилича

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Сборная Италии сравняла счет в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Хорватии. Очко итальянцам принес Янник Синнер, который обыграл Марина Чилича.

Во втором сете Синнер был на волоске от поражения – Чилич подавал на матч, но 20-летний теннисист сделал обратный брейк после чего полностью перевернул ход игры.

Всего на корте игроки провели 2 часа и 45 минут. За это время Синнер выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 10 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Таким образом, счет в матче Италия – Хорватия стал 1:1. Путевка в полуфинал будет разыграна в парной встрече.