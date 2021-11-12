Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне

В финале Линца встретились Элисон Риске – Жаклин Кристиан

Фото: Getty Images

Американская теннисистка Элисон Риске стала чемпионкой турнира серии WTA 250 в Линце, обыграв представительницу Румынии Жаклин Кристиан – 2:6, 6:2, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время Риске выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

@Riske4rewards triumphs in Austria



The No.8 seed defeats Cristian in three sets to win a fantastic #WTALinz final pic.twitter.com/Jg1GHwkOvg — wta (@WTA) November 12, 2021

Риске выиграла третий титул в карьере – все категории WTA 250. Сезон она закончит в качестве 50-й ракетки мира, сместив с этой позиции украинскую теннисистку Марту Костюк.

Что касается Кристиан, то 23-летняя румынка впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA. Отметим также, что в основу Линца она попала как «лаки-лузер».

Линц – последний турнир WTA в сезоне, не считая Итогового.