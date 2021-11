Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне

Фото: Getty Images

Американская теннисистка Элисон Риске стала чемпионкой турнира серии WTA 250 в Линце, обыграв представительницу Румынии Жаклин Кристиан – 2:6, 6:2, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время Риске выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

@Riske4rewards triumphs in Austria



The No.8 seed defeats Cristian in three sets to win a fantastic #WTALinz final pic.twitter.com/Jg1GHwkOvg