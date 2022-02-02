Организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год

Его созданием занималась художница Луиза Сартор

Постер к Roland Garros-2022 / фото - Instagram мейджора

Пресс-служба Roland Garros во всех соц. сетях турнира опубликовала фото нового постера турнира на 2022 год.

Для его создания организаторы пригласили художницу Луизу Сартор. В 2021 году он она провела целый день на турнире, чтобы проникнуться его духом. На плакате изображен болбой.





Напомним, полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч 2021 года.