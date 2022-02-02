Кырстя обыграла финалистку Roland Garros на пути в четвертый круг Australian Open
Организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год
Его созданием занималась художница Луиза Сартор
02 февраля 16:37
Постер к Roland Garros-2022 / фото - Instagram мейджора
Пресс-служба Roland Garros во всех соц. сетях турнира опубликовала фото нового постера турнира на 2022 год.
Для его создания организаторы пригласили художницу Луизу Сартор. В 2021 году он она провела целый день на турнире, чтобы проникнуться его духом. На плакате изображен болбой.
Напомним, полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч 2021 года.
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