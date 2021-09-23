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Осака не сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым

В 2018 году японка становилась чемпионкой соревнований в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
10:10
Осака не сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым
Фото: twitter.com/BNPPARIBASOPEN

Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема Наоми Осака не сыграет на соревнованиях серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Похоже, японская теннисистка и вправду решила приостановить карьеру. После поражения в третьем круге US Open Осака не провела ни одного матча. Наоми уже опустилась на восьмое место в рейтинге, а также рискует не квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 6 по 17 октября. Призовой фонд турнира – $8,761,725. Это последние крупные соревнования перед Итоговым турниром WTA.

Отметим, что в 2018 году Осака становилась чемпионкой Индиан-Уэллса.

Сергей Остапенко
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