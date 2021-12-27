Осака провела тренировку на корте
Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров
Японка не принимала участие в соревнованиях после US Open
11:32
Фото: The New York Times
Японская теннисистка Наоми Осака сообщила в Instagram, что вылетела в Австралию:
«Увидимся часов через 16, Австралия».
See you in 16ish hours Australia pic.twitter.com/IiaAmofdpg— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) December 27, 2021
Напомним, из-за психологических проблем Осака приостановила карьеру после US Open.
Серия турниров в Австралии начинается 3 января. Ее венцом станет Australian Open, который начнется 17 января.
Комментарии 0