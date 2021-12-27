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Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров

Японка не принимала участие в соревнованиях после US Open
Теннис Grand Slam
11:32
Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров
Фото: The New York Times

Японская теннисистка Наоми Осака сообщила в Instagram, что вылетела в Австралию:

«Увидимся часов через 16, Австралия».

Напомним, из-за психологических проблем Осака приостановила карьеру после US Open.

Серия турниров в Австралии начинается 3 января. Ее венцом станет Australian Open, который начнется 17 января.

Сергей Остапенко
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