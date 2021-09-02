Медведев высказался о представителях ЛГБТ-сообщества в АТР
Остановит Джоковича? Видеообзор впечатляющей победы Медведева во втором круге US Open
Вторая ракетка мира уверенно в трех сетах разобрался с Домиником Кепфером
2 сентября 14:45
Фото: Даниил Медведев
Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кепфера во втором круге US Open.
Видеообзор матча:
Медведев считает главным претендентом на то, что остановить Новака Джоковича на пути к календарному Большому Шлему.
Сам россиянин уверен, что ему это вполне по силам.
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