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Оже-Альяссим – о матче с Медведевым: «Нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах»

Канадский теннисист прокомментировал грядущий полуфинал Открытого чемпионата США
Теннис Grand Slam
13:00
Оже-Альяссим – о матче с Медведевым: «Нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах»
Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал грядущий полуфинал US Open против Даниила Медведева.

Феликса цитирует usopen.org:

«Да, мы играли в 2018-м в Торонто. Уже тогда мы провели отличный матч. Вообще, я вел с брейком. У меня было несколько шансов. Это было тяжелое поражение.

Мы оба совсем другие игроки. Думаю, он тогда был 50-60-м в мире, а я даже не в сотне. Так что, да, все сильно изменилось.

Конечно, он будет очень уверен в себе. Мне тоже нужно прибавить и быть уверенным. Нужно хорошо подавать, провести отличный матч, быть стабильным во всех аспектах.

В то же время нужно постараться на него давить, но это будет трудно. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Посмотрим, будет интересно».

Феликс Оже-Альяссим на отказе соперника вышел в полуфинал US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев US Open

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