Оже-Альяссим на отказе соперника вышел в полуфинал US Open
Оже-Альяссим – о матче с Медведевым: «Нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах»
Канадский теннисист прокомментировал грядущий полуфинал Открытого чемпионата США
13:00
Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images
Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал грядущий полуфинал US Open против Даниила Медведева.
Феликса цитирует usopen.org:
«Да, мы играли в 2018-м в Торонто. Уже тогда мы провели отличный матч. Вообще, я вел с брейком. У меня было несколько шансов. Это было тяжелое поражение.
Мы оба совсем другие игроки. Думаю, он тогда был 50-60-м в мире, а я даже не в сотне. Так что, да, все сильно изменилось.
Конечно, он будет очень уверен в себе. Мне тоже нужно прибавить и быть уверенным. Нужно хорошо подавать, провести отличный матч, быть стабильным во всех аспектах.
В то же время нужно постараться на него давить, но это будет трудно. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Посмотрим, будет интересно».
Феликс Оже-Альяссим на отказе соперника вышел в полуфинал US Open.
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