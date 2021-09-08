Оже-Альяссим – о матче с Медведевым: «Нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах»

Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал грядущий полуфинал US Open против Даниила Медведева.

Феликса цитирует usopen.org:

Мы оба совсем другие игроки. Думаю, он тогда был 50-60-м в мире, а я даже не в сотне. Так что, да, все сильно изменилось.

Конечно, он будет очень уверен в себе. Мне тоже нужно прибавить и быть уверенным. Нужно хорошо подавать, провести отличный матч, быть стабильным во всех аспектах.

В то же время нужно постараться на него давить, но это будет трудно. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Посмотрим, будет интересно».