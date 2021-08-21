Пэр: «Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Федерер, Надаль, Джокович, Маррей»

Француз поделился мнением о позициях молодых игроков в туре

Бенуа Пэр / фото - tennishead.net

Французский теннисист Бенуа Пэр после выхода в четвертьфинал Masters в Цинциннати ответил на вопрос, считает ли он, что молодые игроки окончательно заняли ведущие позиции в туре.

«Новое поколение – очень хорошее, я их уважаю. Но я помню, как оказался в полуфинале Рима в 2013-м с Надалем, Федерером и Джоковичем. И они создают совершенно другую атмосферу. Я буду по ним скучать. Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Надаль, Джокович, Маррей. Когда они выходили на корт, болельщики с ума сходили. До их появления на стадионе стояла тишина, а потом им устраивали стоячую овацию. Особенная ситуация».

Paire was asked, with no Federer, Nadal or Djokovic in Cincinnati, whether he felt it was a turning point & whether new players are coming along.



In part of his reply, he recalled his Rome run in 2013 alongside the Big 3, who all made at least the QF. ‘The crowds were crazy’ pic.twitter.com/ITYZKQrFDg — Ravi Ubha (@raviubha) August 21, 2021

Бенуа Пэр рассказал о своей мотивации.