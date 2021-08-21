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Пэр: «Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Федерер, Надаль, Джокович, Маррей»

Француз поделился мнением о позициях молодых игроков в туре
Теннис ATP
14:35
Пэр: «Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Федерер, Надаль, Джокович, Маррей»
Бенуа Пэр / фото - tennishead.net

Французский теннисист Бенуа Пэр после выхода в четвертьфинал Masters в Цинциннати ответил на вопрос, считает ли он, что молодые игроки окончательно заняли ведущие позиции в туре.

«Новое поколение – очень хорошее, я их уважаю. Но я помню, как оказался в полуфинале Рима в 2013-м с Надалем, Федерером и Джоковичем. И они создают совершенно другую атмосферу. Я буду по ним скучать.

Новое поколение мне очень нравится, но они не вызывают такого бурления, как Надаль, Джокович, Маррей. Когда они выходили на корт, болельщики с ума сходили. До их появления на стадионе стояла тишина, а потом им устраивали стоячую овацию. Особенная ситуация».

Бенуа Пэр рассказал о своей мотивации.

Рене Тер Велде
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Бенуа Пэр

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