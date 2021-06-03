Первая ракетка мира Барти снялась по ходу матча второго круга Roland Garros

Представительница Австралии проигрывала 0:1 по сетам

Эшли Барти / Фото: j48tennis.net

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти снялась по ходу матча второго раунда Roland Garros против Магды Линетт (45-я строчка рейтинга WTA) из-за травмы, проигрывая 1:6, 2:2.



Чуть более чем за 40 минут матча австралийка выполнила два эйса и допустила четыре «двойные». Представительница Польши четырежды подала навылет и реализовала 2 из 7 брейк-поинтов. Это была первая встреча теннисисток.

Ранее в третий раунд прошли украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.