Первая ракетка мира Барти выиграла турнир в Аделаиде

Фото: WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой турнира серии WTA 500 в Аделаиде, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:3, 6:2.

За 1 час и 5 минут на корте Барти выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 6 эйсов, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала ни одного брейк-поинта из двух возможных.

Таким образом, Барти выиграла 14-й одиночный титул в карьере. Успех в Аделаиде позволил ей увеличить отрыв в рейтинге от второй ракетки мира до более чем двух тысяч очков (2169).

How's that to start a season? @ashbarty is your 2022 Adelaide International champion! pic.twitter.com/ZARSmhgUkY