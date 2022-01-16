Дело Джоковича передано в Федеральный суд Австралии
Первая ракетка Украины стал на сторону Джоковича в его конфликте с австралийскими властями
Илья Марченко поддержал сербского теннисиста
14 января 17:32
Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко в Twitter высказался на тему конфликта Новака Джоковича с австралийскими властями.
Накануне сербу аннулировали австралийскую визу:
«Они говорят: «Правила есть правила», – а потом проигрывают в собственном суде. И после этого находят способ все равно отменить визу.
Так о каких правилах изначально шла речь? Ой, забыл, скоро выборы. Держись, Новак».
Вскоре состоится суд, на котором будет принято окончательно решение касательно визы Джоковича.
Напомним, уже известно, кто займет место Джоковича в верхней половине сетки, если серба депортируют из страны.
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