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Рублев может занять место Джоковича в основе Australian Open-2022

Пока неизвестно сыграет ли серб на австралийском «мэйджоре»
Теннис Grand Slam
14 января 12:56
Рублев может занять место Джоковича в основе Australian Open-2022
Андрей Рублев / Фото - tennisweekend
Известно, как может изменится основная сетка Australian Open в случае депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.

Если легендарного серба снимут до объявления расписания первого игрового дня, то его место верху сетки займет пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев

На место Рублева переместят 17-й номер посева, а на его место, в свою очередь, нового 33-го сеяного. Место сеяного займет лаки-лузер.

Если же Новак будет снят после объявления расписания первого дня турнира, то во главе сетки будет лаки-лузер.

Напомним, что неделю назад визу спортсмена аннулировала пограничная служба, но спортсмен подал апелляцию в суд и добился отмены решения. Сейчас теннисисту вновь грозит депортация.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Андрей Рублев Australian Open

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