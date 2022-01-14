Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Рублев может занять место Джоковича в основе Australian Open-2022
Пока неизвестно сыграет ли серб на австралийском «мэйджоре»
14 января 12:56
Андрей Рублев / Фото - tennisweekendИзвестно, как может изменится основная сетка Australian Open в случае депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.
Если легендарного серба снимут до объявления расписания первого игрового дня, то его место верху сетки займет пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев.
На место Рублева переместят 17-й номер посева, а на его место, в свою очередь, нового 33-го сеяного. Место сеяного займет лаки-лузер.
Если же Новак будет снят после объявления расписания первого дня турнира, то во главе сетки будет лаки-лузер.
Напомним, что неделю назад визу спортсмена аннулировала пограничная служба, но спортсмен подал апелляцию в суд и добился отмены решения. Сейчас теннисисту вновь грозит депортация.
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